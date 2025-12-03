Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de la localidad de Caleta Olivia denunció un grave hecho de violencia del que fue víctima junto a su madre y a su hijo menor edad. La situación fue denunciada a las 00:55 horas de este miércoles 3 de diciembre. El caso fue denunciado en la Comisaría Tercera y quedó bajo investigación por parte del juez Marcos Pérez Soruco, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, sede que se encuentra de turno actualmente.

Según la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, un ciudadano de 40 años le relató a los uniformados que el caso violento tuvo lugar el martes alrededor de las 22 horas, cuando se encontraba en un alquiler ubicado en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, junto a su mamá e hijo.

Asimismo, dio a conocer que en un momento dado golpearon la puerta y cuando fue a abrir descubrió que se trataba de una pareja. Las personas se encontraban en estado de alteración, ingresaron violentamente a la vivienda y le pegaron al denunciante, su madre y su hijo menor de edad. Conforme certificación médica, resultaron con lesiones de carácter leves, por las cuales el hombre instó la acción penal.