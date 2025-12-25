Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diario La Opinión Austral tuvo acceso a información policial que reveló un robo ocurrido en plena Navidad en Caleta Olivia, específicamente en la madrugada del día festivo. El hecho tuvo lugar a las 03:45 horas en una vivienda de la calle Papa Francisco del Barrio Bicentenario. Fue el único registrado por la Policía de Santa Cruz en la localidad caletense, conoció este medio.

La damnificada, una mujer de 46 años de edad, relató a la policía que momentos antes se encontraba en su domicilio cuando escuchó personas en el exterior, quienes estaban aplaudiendo y solicitando su presencia. Al salir, constató que se trataba de dos personas, un hombre de tez morocha, vestido con una remera color negro, y una mujer de tez blanca que vestía una pollera color negro. Lindante a ellos se encontraba una camioneta color gris.

Según el relato de la víctima, ambos individuos comenzaron a realizarle preguntas variadas, incluyendo si se encontraba sola y si poseía objetos de valor. Al responder negativamente a ambas consultas, los causantes se mostraron molestos por las respuestas y comenzaron a ingresar lentamente al sector del patio de la propiedad.

Fue en ese instante cuando el ladrón le sustrajo de la mano un celular marca TCL de color negro. Tras iniciarse un breve forcejeo, los dos sospechosos se retiraron rápidamente a bordo del rodado gris mencionado anteriormente. La víctima no pudo sindicar sospecha de autoría sobre ninguna persona en particular.

Tras el incidente, personal policial realizó un rastrillaje inmediato en la zona siguiendo las características y datos aportados, si bien esta labor arrojó resultados negativos. Posteriormente, se efectuaron las diligencias de rigor en conjunto con personal de la Dirección General de Criminalística (DGCCO), y se procedió a la constatación de cámaras de seguridad instaladas en viviendas aledañas, específicamente en dos domicilios.

Finalmente, se dio intervención a personal de la División de Investigaciones (DDI) para continuar con el esclarecimiento del caso. La damnificada fue citada en forma legal para comparecer y recepcionar su declaración testimonial. El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.