Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Tercera de Caleta Olivia investiga un robo ocurrido el 14 de febrero de 2026, que involucró la sustracción de bienes de una vivienda en el barrio Vista Hermosa. El hecho se descubrió de manera indirecta cuando el hermano de la víctima, un efectivo policial, reconoció el vehículo de su familiar, un Ford Focus color champagne, involucrado en una colisión reportada por otra jurisdicción.

Tras el secuestro del rodado, se constató que la vivienda presentaba signos de forzamiento y faltaban diversos elementos. Horas más tarde, una pareja, un hombre de 50 años y una mujer de 40 años, fue demorada en un comercio local al intentar realizar compras utilizando una tarjeta perteneciente al damnificado.

La alerta inicial no provino de la víctima, quien se encontraba trabajando en una empresa petrolera en Perito Moreno, sino de su hermano, un agente policial que se encontraba de guardia y se presentó espontáneamente en la guardia a las 16:30 horas, informaron fuentes que fueron consultadas por el diario La Opinión Austral.

El oficial informó que había visto en los medios de comunicación reportes radiales sobre una colisión vehicular entre un automóvil Ford Focus, dominio AA 253 KW, y otro vehículo en la intersección de avenida San Martín y José Hernández. El agente reconoció inmediatamente que el rodado implicado en el siniestro era de su hermano.

El vehículo, de color champagne, fue posteriormente secuestrado por personal de Tránsito Municipal y trasladado al Corralón Municipal. Al ser inspeccionado, se constató que presentaba daños considerables en su parte frontal y los airbags estaban desplegados. Dentro del automóvil, el personal policial y los investigadores del Gabinete Criminalístico hallaron mercadería variada y elementos que fueron reconocidos por el damnificado como sustraídos de la propiedad.

Al comisionar personal al inmueble, se observó que en uno de los departamentos del complejo, la ventana frontal estaba abierta y la puerta secundaria mostraba claros signos de haber sido forzada. En el interior se registró un desorden generalizado. Entre los elementos sustraídos se confirmó la falta de un smart TV de 50 pulgadas, una freidora de aire, una licuadora de mano, perfumes y documentación personal, aunque se presume que faltan más objetos.

La investigación tomó un giro decisivo cuando se recibió información sobre la presencia de una pareja en un comercio de la zona, intentando realizar compras de alimentos. Los individuos, un hombre de 50 años y una mujer de 40 años, intentaron pagar utilizando una tarjeta ajena, perteneciente al titular de la vivienda robada. La dueña del comercio, al percatarse de la situación, dio aviso a la policía, lo que permitió la demora inmediata de ambos causantes en esa jurisdicción.

El caso pasó a conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, interviniendo la secretaria de turno, quien dispuso la entrega de los elementos recuperados que se encontraban en el vehículo secuestrado. La División de Investigaciones también fue notificada de los avances logrados por el personal policial interviniente.