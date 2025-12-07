Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una jornada de alta tensión se vivió en el barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia durante la madrugada del sábado pasado. Un altercado entre mujeres escaló rápidamente a un enfrentamiento directo contra el personal policial, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

Se trata del hecho que llamó la atención días atrás y tuvo lugar en las inmediaciones de la escalera 17 del barrio 2 de Abril. El incidente comenzó aproximadamente a las 06:50 horas de la mañana y fue alertado al personal policial de la Comisaría Tercera a través de un llamado telefónico.

Este medio accedio a información sobre el hecho y conoció que la intervención inicial se debió a una riña física entre un grupo de mujeres. Los efectivos que se encontraban realizando un patrullaje por la zona procedieron a separar a las ciudadanas y les solicitaron que se fueran del lugar.

Inmediatamente después, varios hombres se presentaron en el lugar y comenzaron a arrojar piedras de gran tamaño y botellas de vidrio, con el fin de manifestar su disconformidad con el proceder policial. Los ciudadanos se enfrentaron a los uniformados de la Policía de Santa Cruz y las imágenes se viralizaron.

Jóvenes se enfrentaron a la policía en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia,

Ante la hostilidad y la cantidad de agresores, el personal interviniente se vio obligado a efectuar el uso de escopeta con munición de cartuchería anti tumulto con el fin de disuadir la acción. Dada la situación, se solicitó la CLAVE 10 al 911, lo que movilizó a móviles policiales de otras dependencias y al Cuerpo de Infantería para restablecer el orden.

Tras la dispersión inicial, el conflicto se trasladó a la sede policial, que se encuentra ubicada en el corazón del populoso barrio. El mismo grupo de personas, numeroso y violento, se dirigió hacia la dependencia policial, y allí continuaron arrojando piedras y botellas.

El accionar policial logró finalmente cesar la conducta de las personas. Aunque el informe policial al que accedió La Opinión Austral, dio a conocer que no hubo daños materiales en la seccional, sin embargo reportaron que una oficial ayudante recibió un impacto de piedra en el brazo.

Además, vecinos consultados por este medio aportaron contexto sobre la naturaleza del disturbio. Los disturbios se iniciaron tras una noche de consumo de alcohol entre jóvenes del propio barrio, a quienes describieron como “pibes del barrio alcoholizados que estaban haciendo quilombo“.

Los testigos denunciaron daños en vehículos estacionados en inmediaciones del enfrentamiento y lamentaron que lo sucedido reavivó la preocupación comunitaria ante los reiterados disturbios en Caleta Olivia. El reclamo exige mayor seguridad.