Una vecina de 42 años de edad se acercó a las instalaciones de la Comisaría Quinta, en el barrio Rotary XXIII, en la localidad de Caleta Olivia, y realizó una denuncia debido a hechos de amenaza por parte de un albañil que había contratado para realizar tareas de refacción en su vivienda. La propiedad en cuestión se encuentra ubicada al 755 de la calle David Jewett del populoso. La denunciante proporcionó toda la información del acusado.

La denuncia fue realizada en contra de un hombre identificado como C.H.S., a quien la damnificada había contratado hace tiempo. De cuerdo al informe al que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, la señora lo había contratado para realizar trabajos de albañilería el pasado 3 de junio del corriente año. El acuerdo que habían hecho fue verbal. Sin embargo, en los días surgieron inconvenientes debido a que el hombre no había cumplido con lo acordado y solo solicitaba más dinero.

La señora decidió denunciar los hechos el miércoles pasado, dado a que, alrededor de las 20.50 horas del mismo día, ella se comunicó con el trabajador a través de un llamado telefónico para solicitarle que no se acerque más a su vivienda, dado a que no iban a continuar con los trabajos en la propiedad. Ante eso, el albañil habría respondido de manera agresiva, profiriendo la siguiente amenaza: “mañana voy a ir temprano a tu casa a cobrarte o que me debes“.

Tras la amenaza, la mujer se dirigió a la dependencia policial -antes indicada- para realizar la denuncia correspondiente y solicitar medidas cautelares. El Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a través del doctor Rearte, dispuso una medida de prohibición de acercamiento, estableciendo una distancia mínima de 500 metros, así como la prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio, tanto en su persona (de la denunciante) como a su domicilio.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que los efectivos de la Comisaría Quinta de la localidad caletense intentaron notificar al trabajador sobre las medidas adoptadas de parte de la Justicia, pero este adujo motivos de salud que le impedían presentarse en la dependencia policial o recibir a personal en su domicilio. Sin embargo, se comprometió a presentarse en la unidad policial en los próximos días.