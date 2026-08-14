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Una vecina de la ciudad de Caleta Olivia denunció una presunta estafa vinculada con el uso no autorizado de su tarjeta de crédito Naranja X. La presentación fue radicada alrededor de las 11:40 horas, mediante la modalidad de denuncia digital.

De acuerdo con la información policial, la denunciante, identificada con las iniciales P.E.M., de 42 años, comenzó a recibir notificaciones por correo electrónico relacionadas con compras efectuadas con su tarjeta.

Al revisar los movimientos, constató que el 22 de julio se había registrado una operación por $330.000, compra que aseguró desconocer por completo. Posteriormente, al comunicarse con la entidad crediticia, fue informada sobre la existencia de otras operaciones realizadas con el mismo medio de pago.

La mujer manifestó que desconocía la totalidad de los movimientos y efectuó el correspondiente reclamo ante Naranja X. Según indicó, varias de las compras fueron reintegradas y no llegaron a concretarse.

Sin embargo, la operación por $330.000 sí se habría hecho efectiva y figuró en el resumen correspondiente al mes en curso, el cual ya había sido abonado.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2. Intervino la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, que dio curso a las actuaciones correspondientes.