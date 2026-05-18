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Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante la tarde del domingo en el barrio 8 de Julio de Caleta Olivia, luego de que un principio de incendio se desatara en una vivienda ubicada sobre calle Antonio Soto al 1500. La rápida reacción de vecinos y la posterior intervención de bomberos y personal sanitario evitaron que el episodio terminara en una tragedia mayor.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 15:13 horas, cuando personal de la División Cuartel 16° recibió un llamado de emergencia alertando sobre un foco ígneo en una casa de la zona. Inmediatamente, una dotación integrada por cuatro efectivos se dirigió al lugar a bordo de una unidad autobomba para intervenir en la situación.

Al arribar a la vivienda, los bomberos constataron que el incendio se había originado en un mueble ubicado en el sector del living. Para ese momento, vecinos del barrio ya habían actuado rápidamente utilizando un extintor de polvo químico de cinco kilos, logrando contener inicialmente las llamas antes de que el fuego se propagara hacia otros ambientes de la casa.

La intervención vecinal resultó clave para evitar daños mayores. Debido a que el foco ígneo ya estaba controlado, los bomberos no necesitaron desplegar líneas de agua. Sin embargo, las tareas preventivas continuaron dentro del inmueble, ya que la acumulación de humo y gases representaba un riesgo importante para quienes se encontraban en el lugar.

Los efectivos procedieron a realizar la apertura de puertas y ventanas para facilitar la ventilación y disipar la concentración de gases generados por la combustión. Posteriormente, personal especializado llevó adelante las pericias correspondientes y la secuencia fotográfica de rigor para determinar el origen exacto del siniestro.

De acuerdo con el informe técnico elaborado tras la inspección, el incendio se produjo de manera accidental. La investigación determinó que una llama libre, originada por una vela, tomó contacto directo con materiales combustibles presentes en el living, como telas, papeles o elementos de madera, generando así el inicio del fuego.