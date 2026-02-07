Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A más de una semana del violento siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Cañadón Minerales, el Hospital Zonal de Caleta Olivia difundió un nuevo parte médico que trajo alivio a la comunidad. Los tres pacientes que permanecen internados presentan una evolución favorable, aunque continúan bajo estricto seguimiento médico debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

El accidente se produjo minutos antes del mediodía del lunes pasado, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en el kilómetro 1.949 de la Ruta 3. En ese punto, la traza se desarrolla sobre una recta que desemboca en una curva con pronunciado descenso, un sector que desde hace años es señalado por automovilistas y autoridades como uno de los más peligrosos del corredor vial patagónico.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que, uno de los pacientes se encuentra alojado en sala general y muestra una recuperación muy positiva. De sostenerse este ritmo de evolución, podría recibir el alta médica durante la jornada de este viernes, un dato que renueva las expectativas entre familiares, colegas y allegados.

Otro de los heridos continúa atravesando el período de recuperación postoperatoria, con una evolución que se mantiene dentro de los parámetros esperados por el equipo médico. El seguimiento es constante y apunta a consolidar los avances logrados en los últimos días, en un proceso que requiere tiempo y cuidados intensivos.

El tercer paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Su estado es estable y se encuentra bajo monitoreo permanente por parte de un equipo multidisciplinario, que evalúa de manera continua su evolución clínica. Desde el hospital destacaron que, pese a la gravedad inicial del cuadro, la respuesta al tratamiento ha sido favorable.

Fuentes médicas indicaron que se trata de Yasu Muñoz, de 23 años, quien presentó mejoras relevantes durante los primeros días de internación. Muñoz se desempeñaba como tercer árbitro en el encuentro futbolístico entre Boxing Club y La Amistad y viajaba en el asiento trasero del vehículo junto a uno de los jueces de línea, Diego Pereyra. Ambos formaban parte del equipo arbitral que se trasladaba para cumplir funciones oficiales.

Tanto Pereyra como Cristian Rubiano, árbitro principal del encuentro y conductor de la camioneta involucrada en el siniestro, continúan internados en la Unidad de Terapia Intensiva. Ambos permanecen bajo seguimiento clínico estrecho, con una evolución acorde a la complejidad de las lesiones sufridas, según precisaron desde el centro de salud.

Desde la Dirección del Hospital Zonal remarcaron el acompañamiento permanente a las personas afectadas y a sus familias, y subrayaron el compromiso del personal sanitario que intervino desde el primer momento, tanto en la atención inicial como en el seguimiento posterior. Asimismo, reiteraron que, por respeto a la confidencialidad de los pacientes, no se brindarán detalles clínicos específicos ni datos personales adicionales, y que cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales.