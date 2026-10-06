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Alma Montiel relató que el sábado, alrededor de las 18, varias personas se presentaron en su vivienda del barrio 26 de Junio de Caleta Olivia y preguntaron por uno de sus hijos. “Yo vivo sola con mis mascotas”, explicó a Canal 2. La mujer tiene bajo su cuidado más de 50 perros y gatos.

Según su relato, intentó aclararles que la persona a la que buscaban no estaba en la casa. “No puedo modificar la vida de mis hijos”, expresó, y sostuvo que su hijo no reside con ella. Afirmó que, pese a sus explicaciones, la discusión fue subiendo de tono.

Montiel denunció que le arrojaron piedras y cascotes, rompieron un vidrio de la vivienda y dañaron pertenencias de un vecino. “Me golpearon el pecho con una piedra, me golpearon la rodilla”, dijo. También aseguró que una de sus perras resultó herida: “Le rompieron la pata”.

La mujer contó que llamó a la Policía y que los efectivos acudieron al lugar. Según dijo, les permitió ingresar a la vivienda para que comprobaran que la persona a la que buscaban no estaba allí. “Yo los autorizo, que vean que no tengo nada de lo que esta gente está gritando ahí afuera”, recordó. Afirmó que, aun con los policías presentes, continuaron los disturbios y recibió amenazas.

Montiel dijo que presentó una denuncia penal y mencionó a Rodrigo Troncoso, Priscila Momberg y Daniel Ortiz entre las personas que, según su versión, estuvieron en el lugar. También sostuvo que no entendió con claridad qué buscaban: durante el episodio, afirmó, se habló primero de una camioneta y luego de una rueda.

“Yo no tengo problemas con nadie”, manifestó la vecina, quien pidió que se respete su domicilio y que cualquier reclamo se tramite ante la Policía y la Justicia. La información disponible se basa en su testimonio; no se incluyeron versiones de las personas señaladas ni detalles oficiales sobre el avance de la denuncia.