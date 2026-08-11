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Un perro encontrado con graves heridas frente a la panadería “Frany”, en barrio Vista Hermosa II de la localidad de Caleta Olivia, fue rescatado a la colaboración de la comunidad y ya se encuentra internado en la veterinaria “Nerum”, donde recibe tratamiento y se encuentra en proceso de recuperación.

Desde que se compartió el aviso por la organización “Huellitas de Amor“, a horas tempranas de este martes 11 de agosto, la respuesta de la comunidad fue masiva. Cientos de personas escribieron para preguntar por su estado, ofrecieron colaboración, consultaron cómo ayudar y se comprometieron a seguir su evolución paso a paso.

Muchos se acercaron al lugar en busca del perro, otros enviaron mensajes preocupados y varios ya colaboraron económicamente para que no le faltara nada. Ese acompañamiento permitió activar rápido el rescate, disponer del quirófano móvil y asegurar su internación sin demoras.

“Entre todos podemos ayudar con los gastos veterinarios“, escribieron antes del rescate a través de la página de la protectora. Afortunadamente, el llamado fue escuchado y la gente respondió con presencia, cariño y compromiso.

El animal sigue bajo cuidados profesionales y se recupera de las lesiones que presentaba.