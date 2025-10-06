Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría Electoral Nacional – Distrito Santa Cruz continúa llevando adelante charlas abiertas sobre cómo votar con la Boleta Única Papel (BUP).

La actividad estuvo dirigida a autoridades de mesa, fiscales partidarios y público en general.

En la zona norte de la provincia, este lunes se desarrolló una charla en el Centro Cultural de Caleta Olivia, encabezada por el juez federal Claudio Vázquez y la secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez, quienes informaron los pasos de la votación que será inédita para los electores de la provincia de Santa Cruz.

Explicaron que el cuarto oscuro dejará de existir y los votantes emitirán su voto en cabinas individuales, diseñadas para garantizar privacidad y agilidad. Cada cabina contará con lapiceras disponibles, eliminando la necesidad de llevarlas desde casa.

El recorrido del votante con la BUP será lineal y sencillo: primero se presentará el DNI ante la autoridad de mesa, luego se recibirá la boleta única firmada, se ingresará a la cabina (un cartón para evitar que se vea dónde se realizará la marca con la birome) para marcar la preferencia, se depositará la boleta doblada en la urna y, finalmente, se firmará en el padrón, entregando el troquel y recibiendo de vuelta el documento.

Este martes, desde las 18:00, tendrá lugar una nueva charla en el auditorio comunal de Cañadón Seco.