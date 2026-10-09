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Vecinos del barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia alertaron una situación con dos perros de raza peligrosa en inmediaciones de un jardín de infantes. Reclamaron controles en la zona para evitar casos trágicos. “No podemos seguir viviendo así“, dieron a conocer.

Un mensaje difundido por una vecina alertó que dos perros identificados como pitbull, uno blanco y otro marrón, habrían estado cerca de un niño y casi lo atacaron en el horario de entrada al establecimiento. Afortunadamente, la persona informó que el menor fue rescatado por la madre antes de ser mordido por los canes.

En la publicación también se cuestionó la falta de controles y se señaló que algunas personas llevarían perros cuando acompañan a sus hijos al jardín. Quien realizó el reclamo pidió que personal de Control Canino esté en el lugar durante el ingreso y solicitó medidas para evitar que los animales circulen sin control.

Cabe destacar que se trata del Jardín de Infantes Nº 67 “Wendeunk”, establecimiento que se encuentra ubicado en la avenida Julio Carpio N° 757 del barrio 17 de Octubre de la localidad de El Gorosito.