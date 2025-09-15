Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de violencia se registró en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia el domingo por la noche en un episodio cargado de violencia y tensión comunitaria. Un hombre, en aparente estado de ebriedad, fue acusado de manosear e intentar llevarse a una adolescente. La reacción de los vecinos y familiares de la víctima no tardó en llegar: lo persiguieron con la intención de lincharlo. En medio de la corrida desesperada, el sospechoso buscó refugio en la Comisaría Seccional Tercera, lo que derivó en disturbios y un amplio operativo policial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, se pudo saber que el hecho ocurrió en la escalera 36 del barrio, donde un grupo de adolescentes se encontraba reunido. Según testigos, el acusado habría acosado a una de las chicas, lo que generó una reacción inmediata de los familiares, que no dudaron en salir tras él.

La persecución terminó frente a la dependencia policial, en la que el hombre ingresó corriendo mientras detrás suyo una multitud enfurecida exigía justicia. “Los efectivos no entendían nada, porque vieron entrar a un hombre desesperado y atrás a toda una muchedumbre”, relató un vecino que presenció la escena a los colegas de InfoCaleta.

La tensión escaló rápidamente. Piedras comenzaron a volar contra la comisaría y los vidrios de una de las puertas laterales estallaron, obligando a los agentes a pedir refuerzos. Entre ocho y doce patrulleros se desplegaron en la zona de la rotonda del barrio 2 de Abril, en un intento de contener los disturbios y restablecer el orden. La situación generó momentos de máxima tensión entre la Policía y los manifestantes, que reclamaban a viva voz que el sospechoso no quedara impune.

El acusado fue finalmente detenido y trasladado a otra dependencia policial para resguardar tanto su integridad como la de los propios efectivos que permanecían en la seccional, donde el clima seguía cargado. La menor, por su parte, prestó declaración ante la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia, donde se formalizó la denuncia correspondiente.

Fuentes extraoficiales señalaron que el individuo no sería ajeno a episodios conflictivos en la zona, aunque hasta el momento las autoridades no brindaron precisiones sobre su identidad ni sobre eventuales antecedentes. El hermetismo oficial se explica en parte por la sensibilidad del caso, en el que se cruzan acusaciones de abuso con una reacción vecinal que rozó la justicia por mano propia.