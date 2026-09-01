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Un joven de 18 años fue aprehendido luego de un conflicto entre vecinos registrado en el barrio 150 Viviendas. El procedimiento se inició tras una comunicación radial del personal del SAE-911, que solicitó presencia policial por problemas entre vecinos.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a una multitud de personas sobre la vía pública, quienes agredían físicamente y mantenían demorado a un hombre, conoció La Opinión Austral.

Durante la entrevista con una mujer de 42 años, la damnificada manifestó que se encontraba en el interior de su domicilio junto a su hija cuando escuchó ruidos provenientes de la puerta principal. Al observar hacia el ingreso, vio a un hombre conocido por ella, quien comenzó a proferir insultos y amenazas.

Ante esta situación, la mujer solicitó auxilio y la presencia policial. En ese momento, el joven emprendió la huida y fue perseguido por vecinos del barrio, quienes lograron demorarlo.

Con el objetivo de resguardar su integridad física, el personal policial interviniente procedió a identificarlo. Según se dejó constancia en el parte, el joven aparentaba encontrarse bajo los efectos de sustancias, por lo que fue trasladado a las instalaciones del nosocomio para ser examinado por personal médico.

A las 14:00 se concretó su aprehensión, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia. Posteriormente, fue alojado en la Comisaría Segunda.

La Secretaría de Turno tomó conocimiento del caso y dispuso la realización de rondas policiales durante 72 horas, además de establecer una prohibición de acercamiento entre las partes.