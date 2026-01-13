Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia investiga un foco ígneo ocurrido a las 16:00 horas del lunes pasado en la calle Castelli del barrio Miramar. El damnificado, un ciudadano de 85 años, fue alertado por sus vecinos y logró salir ileso del siniestro. Tras negarse a ser examinado por médicos, fue asistido por Defensa Civil y trasladado al asilo de ancianos en compañía de su sobrino y personal municipal y del hogar.

Según conoció La Opinión Austral, en ese horario, personal de la Seccional antes mencionada recibió un llamado telefónico que solicitaba presencia policial en la vivienda ubicada en el domicilio indicado, ubicado al 177, en virtud de haberse detectado un foco ígneo en dicho domicilio. La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, quedando el causante a establecer.

Al arribar el personal policial al lugar, se encontró con la presencia de los Bomberos Voluntarios del cuerpo “2 de Junio”, junto a personal de las Divisiones de Cuartel 5ta y 6ta, quienes ya se encontraban trabajando intensamente para sofocar las llamas. El fuego se habría iniciado de manera accidental, de acuerdo a lo que comentaron fuentes policiales a este medio.

Tras controlar la situación, se procedió a mantener una entrevista con el damnificado, el señor R.H.L, de 85 años. El señor manifestó que reside solo en la vivienda y relató que en un momento dado, sus vecinos ingresaron a informarle sobre la presencia de humo emanando del depósito lindante a su casa, y fueron ellos quienes lo asistieron y ayudaron a salir de la propiedad antes de que el fuego se propagara.

Es dable mencionar que el ciudadano no resultó con lesiones visibles a raíz del siniestro. Asimismo, manifestó no tener deseo de ser examinado por facultativos médicos en el lugar. Por disposición de las autoridades y en resguardo de su bienestar, el señor fue trasladado hacia el asilo de ancianos local.

Cabe destacar que este traslado se realizó en el móvil 194 de Defensa Civil, a cargo de trabajadores social de la Municipalidad de Caleta Olivia, de la referente del hogar de ancianos, y el sobrino del dueño de la propiedad, un hombre de 43 años con domicilio en el barrio Rotary XXIII.

Finalmente, realizaron las diligencias de rigor correspondientes en el sitio del suceso, en forma conjunta con el personal bomberil que finalizaba las tareas de extinción y enfriamiento, y con los uniformados del Gabinete Criminalístico, a efectos de determinar las causas que originaron el foco ígneo en el depósito.