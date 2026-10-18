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Un conductor fue aprehendido en la localidad de Caleta Olivia después de intentar embestir a un efectivo policial y escapar. El procedimiento se inició tras un aviso sobre un Fiat Uno rojo sin patente que realizaba maniobras peligrosas.

La alerta llegó a través del personal de Tránsito Municipal y señaló como punto inicial la intersección de avenida Independencia y San Martín. Dos móviles policiales recorrieron la zona y uno de ellos localizó el vehículo en San José Obrero y avenida Eva Perón.

Cuando un efectivo descendió del patrullero para identificar a sus ocupantes, el conductor intentó embestirlo. No lo logró y huyó. La Policía realizó un seguimiento controlado y finalmente interceptó el auto en Hipólito Yrigoyen y Ezequiel Guttero.

En el vehículo viajaban el conductor, de 31 años, una mujer de 27 y un niño de 6. La mujer y el menor fueron trasladados a la comisaría para evitar que el niño presenciara el procedimiento. Luego, por disposición judicial, ambos pudieron retirarse.

En tanto, el hombre fue aprehendido y trasladado al hospital local para ser examinado por un médico. Después quedó alojado en la dependencia policial. La causa fue caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, con intervención del Juzgado de Instrucción Nº 2.

La Justicia dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el hombre recupere la libertad tras fijar domicilio. También ordenó que personal de Tránsito secuestrara el vehículo.