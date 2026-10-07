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Un procedimiento de control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional Nº 3 frenó el ingreso a la provincia de Santa Cruz de un automóvil que transportaba estupefacientes y un arma de fuego. El operativo se realizó el 15 de septiembre de 2026, a las 11:50 horas, a la altura del kilómetro 1856, en proximidades del puesto de control “Ramón Santos“, acceso obligado para ingresar al territorio santacruceño desde el norte.

En ese punto estratégico, los efectivos hicieron detener un vehículo Renault Symbol en el que se desplazaban DA Cejas y MH Zarcillo con destino a Santa Cruz. Al extraer la documentación personal, al conductor se le cayó al suelo un envoltorio y manifestó voluntariamente que contenía cocaína conseguida en Rada Tilly. Tras la alerta, la Jueza Federal de Garantías de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, autorizó la requisa del coche y de sus ocupantes. La inspección dio como resultado el hallazgo de un paquete con 528 gramos de cocaína, dos envoltorios menores de 0,9 y 1,3 gramos, y una pistola calibre 9 milímetros con su correspondiente cargador.

A raíz de que el procedimiento ocurrió en la franja limítrofe de acceso a Santa Cruz, se desató un conflicto de competencia territorial. La Fiscalía de Comodoro Rivadavia solicitó remitir la causa al Juzgado Federal de Caleta Olivia al entender que los hechos correspondían a la jurisdicción santacruceña. No obstante, el Fiscal Federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, y el Juez de Garantías Marcelo Vázquez devolvieron el expediente por considerar prematura la declinatoria mientras había diligencias urgentes en curso sobre los detenidos.

El paralelo 46 y el puesto Ramón Santos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante las posturas contrapuestas, la controversia fue elevada al Juez con Funciones de Revisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Dr. Javier Leal de Ibarra. En el trámite, la Fiscal General Coordinadora, Dra. Verónica Escribano, presentó un informe cartográfico demostrando que el puesto “Ramón Santos” está emplazado entre 750 y 1.000 metros al norte del Paralelo 46º Sur, dentro del territorio de la Provincia del Chubut.

Al encuadrarse el hecho como transporte de estupefacientes -un delito de carácter permanente descubierto en ese control específico– y aplicando en conjunto la Ley 14.408 de límites provinciales y la Ley 26.261 de creación del juzgado de Caleta Olivia, el tribunal resolvió el 6 de octubre de 2026 ratificar la competencia del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia para continuar la causa. La resolución dejó asentado que la cercanía geográfica con el acceso a Santa Cruz y las costumbres administrativas no alteran los límites territoriales fijados por ley.