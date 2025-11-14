La inseguridad volvió a golpear este viernes en Caleta Olivia, donde dos motochorros armados irrumpieron en una pollería del barrio San José Obrero y se llevaron la recaudación de un camión abastecedor que acababa de llegar al comercio. El hecho, ocurrido en horario comercial y a pocas cuadras de una dependencia policial, generó preocupación entre comerciantes y vecinos, que no ocultaron su malestar ante un nuevo episodio de violencia urbana que se suma a una tendencia creciente en la zona norte de Santa Cruz.

El asalto se registró alrededor de las 13.30, cuando el camión que abastece a una reconocida carnicería detuvo su marcha en la esquina de San José Obrero y Fratzscher. Según pudo saber La Opinión Austral, los delincuentes se desplazaban en una motocicleta y aprovecharon el momento en que el trabajador ingresaba al local para concretar el golpe.

This browser does not support the video element.

Con el arma en la mano y sin mediar palabras, los ladrones redujeron al empleado y sustrajeron un bolso que contenía la recaudación del día, estimada en siete millones de pesos.

El ataque fue rápido, preciso y extremadamente violento. Testigos indicaron que los asaltantes actuaron con total sangre fría, pese a encontrarse a solo unas pocas cuadras de la Comisaría Segunda. Tras apoderarse del dinero, huyeron a toda velocidad por las calles internas del barrio, perdiéndose entre el tránsito y sin dejar rastro inmediato.

Mientras tanto, personal policial inició tareas de relevamiento, búsqueda de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos para intentar reconstruir el trayecto de los delincuentes. Las fuentes consultadas señalaron que el monto robado representa un golpe significativo para el proveedor, que debía completar entregas durante la jornada y trasladar fondos hacia otros comercios.