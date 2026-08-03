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Un caso de violencia de género derivó en una intervención policial y medidas judiciales en horas de la madrugada del sábado pasado. El procedimiento fue llevado adelante por el personal de la Comisaría Primera de la ciudad de Caleta Olivia, caratulándose los hechos como violencia de género, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad.

Los hechos se registraron a las 04:50 horas, en una vivienda ubicada en la calle Virgen del Valle. La damnificada, de 22 años de edad, manifestó al personal policial que su pareja la había agredido físicamente y la había amenazado de atentar contra su integridad física y sus bienes.

Al momento de intentar entrevistar al imputado, de 32 años, el mismo se encontraba en evidente estado de ebriedad. Se tornó agresivo ante los uniformados, se negó a colaborar y emprendió la huida a pie por calle Virgen del Valle con dirección hacia calle Progreso López, acompañado por otro ciudadano.

Fue finalmente interceptado en la intersección de calle Maipú y calle Progreso López. Al momento de intentar reducirlo, su acompañante —un menor de 16 años, sobrino del imputado— intentó agredir al personal policial, siendo reducido empleando la fuerza mínima y necesaria. Ambos fueron trasladados primero al Hospital Zonal y posteriormente alojados en la dependencia policial.

El caso quedó bajo competencia del Juzgado de Instrucción N° 2 local. La secretaria penal de turno, doctora Mariela Cisilino, con anuencia del magistrado interviniente, dispuso que el imputado, cumplidos los plazos legales, fije domicilio ante los estrados judiciales y sea notificado de la medida de prohibición de comunicación, contacto y acercamiento hacia la damnificada, así como también el acceso al barrio 3 de Febrero, por el término de 30 días. En lo que respecta al menor involucrado, se ordenó su entrega a su progenitora, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia.