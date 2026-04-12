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Un nuevo episodio de violencia en el ámbito doméstico sacudió a la ciudad de Caleta Olivia durante la tarde del sábado, cuando una discusión de pareja escaló hasta convertirse en un hecho de extrema gravedad. Un hombre de 40 años resultó herido en el pecho con un arma blanca y debió ser trasladado de urgencia al hospital, mientras que su pareja fue detenida minutos después y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró alrededor de las 18:20 en una vivienda ubicada sobre la calle Venecia al 200, en el barrio 1° de Mayo. Todo comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género en curso. De inmediato, personal policial se dirigió al lugar para verificar lo sucedido.

Al arribar, los efectivos constataron una escena que evidenciaba la gravedad del episodio. En el interior del domicilio se encontraba un hombre identificado como Cristian Q., quien presentaba una herida en la zona del pecho, presuntamente provocada con un elemento punzocortante, similar a un cuchillo. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, que procedió a trasladarlo al hospital local para su atención y evaluación médica.

Las primeras averiguaciones realizadas en el lugar permitieron establecer que el hecho se habría originado en el marco de una discusión de pareja. Según los datos recabados por los uniformados, la agresión habría sido perpetrada por una mujer de 31 años, identificada como Anahí H., quien mantenía una relación con la víctima.

Apenas diez minutos después del arribo policial, alrededor de las 18:30, se concretó la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada y quedó alojada en una dependencia policial, a disposición de la autoridad judicial interviniente.

El caso activó la intervención de áreas especializadas. Personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia llevó adelante las diligencias correspondientes en el lugar del hecho, mientras que también se dio participación a la Oficina de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia (OPINAD), en función de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

En paralelo, la Justicia tomó conocimiento del caso y ordenó las medidas procesales pertinentes, entre ellas la toma de declaración al damnificado, una instancia clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar responsabilidades.