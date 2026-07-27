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Un hecho de extrema violencia quedó registrado en las últimas horas en la ciudad de Caleta Olivia. El caso se conoció cuando personal policial recibió aviso sobre un hombre con heridas de arma de fuego en la planta de ósmosis inversa, ubicada en la ruta nacional Nº 3, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral.

La víctima, de 33 años, fue trasladada de inmediato al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para su atención médica. Allí pudo relatar que mientras dormía solo en su domicilio de la intersección de calle Cacique Casimiro, en el barrio Altos del Bicentenario, ingresaron cinco individuos que lo atacaron sorpresivamente.

Los agresores lo golpearon en la cabeza utilizando barras de metal y, durante el ataque, uno de ellos efectuó un disparo que lo impactó en la pierna izquierda. Pese a la gravedad de las lesiones, logró escapar hacia una zona descampada y caminó durante toda la noche hasta llegar al lugar donde fue auxiliado a la mañana siguiente.

Al momento de la entrevista, el damnificado no pudo aportar detalles sobre la identidad de los atacantes ni características del arma utilizada. Tampoco prestó su declaración testimonial formal por encontrarse bajo los efectos de anestesia local, debido a la atención médica recibida.

Se llevaron a cabo todas las diligencias de rigor en el lugar en forma conjunta con personal de la Criminalística y se dio intervención a la División de Investigaciones para avanzar en la causa. Las actuaciones quedaron caratuladas provisionalmente como “a establecer” y a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad.