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Un rodado que se encontraba estacionado en el 2 de Abril y una vivienda del barrio Rotary XXIII fueron blancos de violentos tiroteos a horas de la madrugada de este martes 8 de septiembre en la localidad de Caleta Olivia. Las situaciones ocurrieron alrededor de las 3 y 5 horas, respectivamente.

El hecho ocurrido cerca de las 3, en el populoso 2 de Abril, ocurrió en el estacionamiento de las escaleras 10 y 11, dónde se encontraba estacionado un auto de la marca Kia que fue impactado por 16 balazos.

La Policía secuestró cerca de 18 vainas servidas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, en el Rotary XXIII ocurrió un ataque a una casa de la calle Francia que recibió alrededor de 18 balazos, aunque la familia le informó a Infocaleta que se escucharon 30 detonaciones.