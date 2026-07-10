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Un violento enfrentamiento registrado en una casa del barrio 17 de Octubre dejó al menos tres personas con lesiones, una de ellas con una presunta herida de bala en el tórax.

Emergencias de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo que informó el comisario mayor José Britos, director de la Dirección General Regional Norte, al diario La Opinión Austral, “hubieron tres masculinos mayores de edad heridos con armas de fuego que están fuera de peligro y ya tienen respectiva alta médica”.

Los tres fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal, donde la situación volvió a escalar: vecinos y allegados protagonizaron nuevos altercados dentro del centro de salud, generando momentos de fuerte tensión entre presentes y el personal médico.

Barrio 17 de Octubre. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El hecho se conoció tras un llamado al servicio de emergencias 911, pero hasta el momento no hay precisiones oficiales sobre la dirección exacta del suceso, ni qué circunstancias provocaron el conflicto ni el uso de armas. Las autoridades trabajan para aclarar lo ocurrido.