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Un grave y violento siniestro vial se registró sobre el trazado nacional cuando una mujer mayor de 30 años perdió el control de la camioneta que conducía, provocando que el rodado diera varios giros sobre la calzada hasta terminar volcado a varios metros de la cinta asfáltica.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro ocurrió cerca de las 8:35 de la mañana, a aproximadamente 15 kilómetros de la localidad de Fitz Roy. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los peritos, la automovilista transitaba en soledad a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color gris en sentido norte-sur cuando, por causales que aún son materia de investigación judicial y técnica, perdió de manera imprevista el dominio del vehículo.

La maniobra derivó en una violenta e incontrolable seguidilla de tumbos que desplazó a la pesada estructura de la camioneta fuera del camino principal, quedando finalmente inmovilizada en el sector comprendido entre la banquina y la cuneta, a unos cinco o seis metros del margen de la ruta.

La alerta de emergencia movilizó un inmediato y coordinado operativo de rescate en la zona. Efectivos de la Subcomisaría de Fitz Roy, dotaciones de bomberos pertenecientes a la División 25 y profesionales médicos del puesto sanitario local acudieron raudamente al sitio del accidente. Los equipos de auxilio debieron emplear técnicas específicas para asegurar el perímetro, estabilizar el coche dañado y extraer con las debidas precauciones a la conductora del interior del habitáculo.

Luego de recibir las primeras atenciones y la correspondiente estabilización en el lugar del vuelco, la mujer fue trasladada de urgencia hacia la ciudad de Caleta Olivia para ser ingresada en el centro médico de mayor complejidad de la zona, donde quedó bajo observación exhaustiva para determinar el alcance de sus lesiones y descarta eventuales fracturas o traumatismos internos.

Un aspecto central que analizan los investigadores es que, al momento en que se desencadenó el despiste, las condiciones climáticas y de circulación en la región eran sumamente favorables: la visibilidad era óptima, el asfalto se encontraba seco y no se registraron obstáculos evidentes sobre la calzada que expliquen la maniobra.