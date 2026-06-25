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Una familia vivió momentos de extrema tensión durante la mañana de este jueves cuando la camioneta en la que viajaban protagonizó un espectacular vuelco sobre la Ruta Provincial N° 12, en el tramo que une las ciudades de Pico Truncado y Caleta Olivia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo saber que el siniestro vial se registró a unos 23 kilómetros de Pico Truncado, en cercanías del yacimiento El Huemul, y movilizó a personal policial, bomberos y equipos sanitarios que acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo.

Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban tres integrantes de una misma familia perdió el control mientras circulaba por la ruta, abandonó la calzada y comenzó una violenta secuencia de vuelcos que culminó dentro de un campo lindero.

Las primeras imágenes y testimonios recogidos en el lugar reflejaron la magnitud del accidente. El rodado terminó con importantes daños materiales tras dar varias vueltas antes de detenerse fuera de la traza vial.

Agentes trabajando en el lugar donde quedó la camioneta. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Tras el alerta recibido por las autoridades, la División Cuartel 6° de Bomberos de Pico Truncado activó el protocolo de emergencia y despachó una dotación a bordo de la autobomba. Según pudo saber este diario, el operativo comenzó alrededor de las 8:45 de la mañana. Al arribar al sector del accidente, los efectivos constataron que los tres ocupantes ya se encontraban fuera del habitáculo del vehículo, una circunstancia que permitió agilizar las tareas de asistencia.

No obstante, una de las ocupantes presentaba lesiones en sus extremidades inferiores, por lo que los bomberos procedieron a inmovilizarla utilizando una tabla rígida y un cuello ortopédico, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Posteriormente, la mujer fue derivada en ambulancia hacia el Hospital Distrital Dr. Hubertus Kuester para una evaluación médica más exhaustiva. Los otros dos ocupantes también fueron trasladados al centro asistencial para controles preventivos y observación, teniendo en cuenta la violencia del impacto sufrido durante el vuelco.

Además de la asistencia sanitaria, los equipos de emergencia debieron trabajar para garantizar la seguridad en la zona y evitar riesgos adicionales. Según se informó, la posición en la que quedó la camioneta dificultó algunas maniobras técnicas. El vehículo permaneció invertido tras el accidente, lo que impidió a los bomberos desconectar la batería de manera inmediata, una acción habitual para prevenir posibles cortocircuitos o focos de incendio.