Un grave siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 8:30 de la mañana sobre la Ruta Provincial N° 12, en el tramo ubicado entre La Chivería y la Difunta Correa, antes del ingreso a Cañadón Seco.

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta y otro vehículo protagonizaron una colisión que derivó en el vuelco de uno de los rodados. Las primeras actuaciones buscan establecer la mecánica del hecho y determinar si ambos vehículos circulaban en el mismo sentido al momento del impacto, cuestión que será confirmada mediante las pericias accidentológicas.

En el lugar trabaja accidentología Vial. FOTO: GENTILEZA CANAL 2.

Como consecuencia del choque, el vehículo involucrado se desplazó hacia la banquina, donde terminó volcando. Tras el incidente, quedó apoyado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

“Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron a una de las personas atrapada dentro del vehículo, mientras que el motociclista permanecía tendido sobre la banquina a varios metros de la zona del impacto”, comentó el comisario José Britos, jefe de la Unidad Regional de Policia Zona Norte a Canal 2.

Ambos involucrados fueron asistidos por personal sanitario y posteriormente trasladados para recibir atención médica.

Según trascendió, el herido de mayor gravedad es el conductor de la motocicleta, un efectivo policial que permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal policial, equipos de emergencia y peritos que realizaron las primeras diligencias para reconstruir las circunstancias del siniestro. Los resultados de las pericias serán clave para determinar cómo ocurrió el choque y las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Mientras avanza la investigación, la preocupación está centrada en la evolución del efectivo policial, quien continúa bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.