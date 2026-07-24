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Una denuncia por desaparición de animales fue recibida en la Comisaría de Cañadón Seco. El hecho fue presentado por copropietario y administrador de la Estancia Bahía Lángara, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad.

Según su relato, el 9 de junio, durante uno de sus recorridos habituales, observó por última vez la manada completa compuesta por ocho equinos: un padrillo, cinco yeguas y dos potrillos. Estaban sueltos en inmediaciones de la Batería 79 del Yacimiento Cañadón León. Posteriormente debió viajar y ausentarse de la zona varios días.

El 17 de julio, al regresar, inició la búsqueda de los animales. Logró localizar al grupo principal cerca de un pozo abandonado en el mismo yacimiento, pero no pudo ubicar a los dos potrillos. Se trata de uno de color vallo y otro alazán pampa. Las búsquedas continuaron hasta la fecha sin resultados positivos, por lo que acudió a la vía judicial para dar cuenta del faltante.