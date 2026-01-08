Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de incidentes violentos y denuncias por amenazas y lesiones leves fueron registrados recientemente en las localidades de Perito Moreno y Cañadón Seco, involucrando disputas familiares y vecinales que ahora son materia de investigación judicial, supo el diario La Opinión Austral.

En Perito, la Comisaría local tomó una denuncia a las 13:45 horas por presuntas lesiones leves y amenazas, radicada por una ciudadana de 20 años, domiciliada en calle Islas Malvinas. Según el relato de la damnificada, el hecho ocurrió aproximadamente a las 12:30 horas en el domicilio de su progenitora, ubicado en Pasaje Narciso Coya entre calle Nacimiento y Lago Buenos Aires.

En ese momento, su expareja, quien se movilizaba en un vehículo Chevrolet Astra de color azul, se apersonó y protagonizó un altercado verbal. Tras la partida de este individuo, la madre de la denunciante se acercó a dialogar con otra ciudadana, quien le profirió términos intimidatorios.

Posteriormente, al retirarse la joven hacia la casa de su madre, esta última la agredió físicamente con golpes de puño y utilizando un elemento contundente, específicamente un palo, por lo que la víctima resultó con lesiones calificadas como de carácter leve. La denunciante solicitó medidas cautelares al área de OVD, y el caso fue notificado al Juzgado de Las Heras.

Por otro lado, en Cañadón, se investiga un hecho ocurrido en la madrugada del 8 de enero de 2026, a las 04:23 horas, en una vivienda de calle Challaco. El denunciante, un hombre de 39 años, relató que mientras dormía en su vivienda junto a sus dos hijos menores de edad, se presentó su expareja y la hermana de esta.

Las dos mujeres comenzaron a insultarlo. En un momento, la hermana de la ex, una joven de 22 años, le profirió términos intimidatorios y le propinó un golpe de puño en el rostro, aunque el denunciante no resultó lesionado. Para evitar una escalada mayor del conflicto, el hombre se retiró del domicilio hasta la llegada del personal policial a la propiedad en cuestión.

Como medida preventiva, el hombre solicitó medidas cautelares tanto para la joven de 22 años como para su progenitora, identificada ante los efectivos. La sede judicial interviniente, a cargo de la doctora Mariela Carcamo, tomó conocimiento de los hechos.

Ambos expedientes quedan a disposición de la justicia provincial para la prosecución de las investigaciones correspondientes.