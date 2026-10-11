Un accidente vial se registró este domingo en la Ruta Provincial N° 12, en inmediaciones de la curva de los Almacenes (también conocida popularmente como la curva del ex-YPF o curva del sapo), en la zona de Cañadón Seco. El hecho ocurrió pocos minutos antes de las 13 y motivó el traslado de los dos ocupantes al hospital para que fueran evaluados.

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De acuerdo con los primeros datos informados por la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral, ambas personas que viajaban en un Chevrolet Aveo G3 fueron derivadas de manera preventiva a un hospital de la zona. No se conoció si presentaban lesiones ni se informó cuál era su estado de salud luego de la atención médica.

La información preliminar también señaló que los ocupantes estarían en estado de ebriedad. Por el momento, fuentes policiales indicaron que la causa del siniestro fue debido a que la conductora “pasó de largo la curva“. El rodado involucrado sufrió daños parciales en la carrocería.

La zona en la que ocurrió el accidente. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Finalmente, es necesario saber que la conducta del rodado accidentado resultó ser una mujer de 41 años oriunda de la localidad de Pico Truncado y su nombre corresponde a las iniciales N.B.A.