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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial (CAP), acompañó el 82° Aniversario de Cañadón Seco, donde se entregaron 49 parcelas urbanas. El presidente del CAP, Hugo Garay, participó de la jornada junto a autoridades provinciales y comunales y destacó que garantizar el acceso a la tierra es una política pública que permite a más familias proyectar su hogar y acompañar el crecimiento ordenado de las localidades.

“El acceso a la tierra es mucho más que la entrega de un lote. Es la posibilidad de que una familia empiece a construir su hogar y su futuro. Ese es el camino que nos marcó el gobernador Claudio Vidal y que llevamos adelante con planificación, presencia y compromiso en todo el territorio”, expresó.

Garay acompañó la entrega de parcelas en el 82° aniversario de Cañadón Seco.

En este contexto, el Consejo Agrario Provincial también entregó plantas producidas en el vivero forestal de Los Antiguos. “La iniciativa simboliza el compromiso de acompañar a las familias no solo en el acceso a la tierra, sino también en la construcción de un hogar: plantar un árbol que crecerá junto a cada nuevo proyecto de vida”, aseguraron desde el Gobierno de Santa Cruz.

Además, durante el acto se firmaron convenios destinados a fortalecer la infraestructura e impulsar el desarrollo de la comuna, consolidando el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, la Comisión de Fomento y distintos actores institucionales.

El acto por el 82° aniversario de Cañadón Seco reunió a autoridades provinciales y comunales.

Garay remarcó que el CAP tiene un rol estratégico en el ordenamiento territorial y la administración responsable de la tierra pública, acompañando el desarrollo planificado de Santa Cruz. “Ordenar la tierra es ordenar el crecimiento de nuestras localidades. Cuando el Estado planifica y acompaña a las comunidades, genera las condiciones para que más familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Santa Cruz. Ese es el compromiso que asumimos todos los días”, afirmó.

Finalmente, señaló: “El gobernador Claudio Vidal nos pidió estar cerca de la gente y trabajar para que cada familia tenga más oportunidades. Desde el Consejo Agrario Provincial asumimos ese compromiso todos los días, porque ordenar la tierra, planificar el crecimiento y acompañar a las comunidades es sembrar futuro y seguir construyendo la Santa Cruz que queremos”.