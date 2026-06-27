Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial (CAP), acompañó el 82° Aniversario de Cañadón Seco, donde se entregaron 49 parcelas urbanas. El presidente del CAP, Hugo Garay, participó de la jornada junto a autoridades provinciales y comunales y destacó que garantizar el acceso a la tierra es una política pública que permite a más familias proyectar su hogar y acompañar el crecimiento ordenado de las localidades.
“El acceso a la tierra es mucho más que la entrega de un lote. Es la posibilidad de que una familia empiece a construir su hogar y su futuro. Ese es el camino que nos marcó el gobernador Claudio Vidal y que llevamos adelante con planificación, presencia y compromiso en todo el territorio”, expresó.
En este contexto, el Consejo Agrario Provincial también entregó plantas producidas en el vivero forestal de Los Antiguos. “La iniciativa simboliza el compromiso de acompañar a las familias no solo en el acceso a la tierra, sino también en la construcción de un hogar: plantar un árbol que crecerá junto a cada nuevo proyecto de vida”, aseguraron desde el Gobierno de Santa Cruz.
Además, durante el acto se firmaron convenios destinados a fortalecer la infraestructura e impulsar el desarrollo de la comuna, consolidando el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, la Comisión de Fomento y distintos actores institucionales.
Garay remarcó que el CAP tiene un rol estratégico en el ordenamiento territorial y la administración responsable de la tierra pública, acompañando el desarrollo planificado de Santa Cruz. “Ordenar la tierra es ordenar el crecimiento de nuestras localidades. Cuando el Estado planifica y acompaña a las comunidades, genera las condiciones para que más familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Santa Cruz. Ese es el compromiso que asumimos todos los días”, afirmó.
Finalmente, señaló: “El gobernador Claudio Vidal nos pidió estar cerca de la gente y trabajar para que cada familia tenga más oportunidades. Desde el Consejo Agrario Provincial asumimos ese compromiso todos los días, porque ordenar la tierra, planificar el crecimiento y acompañar a las comunidades es sembrar futuro y seguir construyendo la Santa Cruz que queremos”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia