El candidato a presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, emitió su voto en horas de la tarde de este domingo 26 de octubre en la escuela 23 de dicha ciudad y dialogó con La Opinión Austral. Destacó que en estas elecciones, particularmente, hubo “mucha participación de los vecinos y las vecinas” en las urnas.

“Eso quiere decir que hay mucha participación… eso es muy bueno, justamente estamos logrando que la gente participe. El voto es una forma de sostener esta democracia tan linda que estamos viviendo“, afirmó Galarza, quien señaló que la jornada se vive “con mucha alegría y mucha esperanza”.

Si bien la información sobre el porcentaje de votantes era preliminar, el candidato insistió en el mensaje a quienes aún no habían concurrido: “Es fundamental que la ciudadanía participe, que venga a emitir su voto, con la esperanza”.

Consultado sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) por primera vez en la provincia, Galarza se mostró muy conforme con el sistema: “Me parece un sistema muy muy bueno, la verdad que es muy rápido y también sabemos que se ahorra papel y se garantiza toda la oferta electoral“. El candidato, quien recordó haber vivido el proceso como fiscal, consideró que con la BUP “ya no pasa” la falta de boletas.

Al ser consultado sobre las expectativas de cara al cierre de la jornada, Galarza hizo referencia al contexto personal y político del año: “Llegamos de la mejor manera, recién lo comentábamos, un año muy difícil para nosotros, con el fallecimiento de Jorge Soloaga, lo que él representaba para todo este espacio político, líder indiscutido en este pueblo por tantos años, hubo que reorganizarse”.

A pesar de las dificultades, concluyó con una visión de futuro: “Sea el resultado que sea, nosotros vamos a seguir trabajando siempre por el bienestar de los vecinos y vecinas de Cañadón Seco”. El candidato indicó que pasaría la tarde en familia antes de seguir el escrutinio.