En una jornada electoral con gran participación ciudadana, Susana Álvarez llegó al establecimiento educativo donde se desarrollan las elecciones en Cañadón Seco, localidad que este año elige no solo representantes legislativos nacionales, sino también un nuevo presidente de la Comisión de Fomento, tras el fallecimiento de Jorge Soloaga el pasado 2 de mayo.

Al ingresar al lugar de votación, Álvarez se cruzó con el candidato a diputado nacional de Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, con quien compartió un sentido abrazo que reflejó la emoción del momento.

Consultada por Canal 2 – Caleta Video Cable, expresó: “Sentimientos encontrados, pero felices de que el pueblo pueda seguir eligiendo”, en alusión a la trascendencia de esta jornada para los vecinos de la localidad.

El recuerdo de Soloaga, presente en cada paso

A lo largo de la mañana, muchos vecinos se acercaron a saludarla y expresarle muestras de cariño, en una jornada donde el recuerdo de Soloaga estuvo más vivo que nunca. Su figura fue central en el desarrollo de Cañadón Seco, desde donde impulsó numerosas obras y proyectos comunitarios que marcaron un antes y un después en la historia local.

Visiblemente emocionada, Álvarez recordó las convicciones políticas y humanas de su esposo: “Nosotros somos peronistas, para nosotros primero está la Patria. La Patria en este caso es nuestra casa, es este pueblo. Por eso siempre él pensó en su pueblo”.

Un día clave para Cañadón Seco

Mientras se desarrollan las elecciones legislativas nacionales 2025, Cañadón Seco vive un proceso particular: la elección de quien asumirá la conducción de la Comisión de Fomento tras la partida de Soloaga. La comunidad participa con un fuerte sentido de pertenencia y memoria hacia quien fuera su líder por tantos años.

En este contexto, la presencia de Susana Álvarez tuvo un fuerte valor simbólico, recordando los ideales de servicio y compromiso que marcaron la gestión de su esposo. La jornada electoral avanza con normalidad y con un clima de respeto y emoción en toda la localidad.