Un impactante vuelco se registró durante la noche del miércoles en la Ruta Provincial N° 12, y movilizó a personal de Bomberos, Policía y servicios de emergencia de Cañadón Seco.

De acuerdo a la información oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 22:10 horas. Efectivos de la División Cuartel 18° acudieron de urgencia tras recibir el alerta por el vuelco de un vehículo particular. Al arribar al lugar a bordo de la unidad 864, constataron que un Chevrolet Prisma Joy se encontraba sobre la banquina.

Afortunadamente, los ocupantes del rodado lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas y no presentaban heridas visibles. No obstante, fueron asistidos de manera preventiva por el personal sanitario que también se hizo presente en el lugar.

Como parte del protocolo de seguridad, los bomberos procedieron a la inmediata desconexión de la batería del automóvil para neutralizar posibles riesgos eléctricos y realizaron el aseguramiento perimetral del área del siniestro, a fin de evitar nuevos incidentes mientras se desarrollaban las tareas preventivas.

En el operativo trabajó además personal de la ambulancia local y efectivos de la Comisaría de Cañadón Seco, quienes colaboraron en la organización del tránsito y en las actuaciones correspondientes para determinar las causas del vuelco.

Desde las autoridades reiteraron el pedido a los conductores que transitan por las rutas provinciales de Santa Cruz de extremar las precauciones, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye y aumentan los riesgos al volante.