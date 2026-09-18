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Durante las últimas horas de la tarde de este jueves, una colisión entre un automóvil particular y una camioneta perteneciente a una empresa de construcción generó un rápido operativo de seguridad a la altura de la Ruta Provincial N° 12, en inmediaciones de la comisión de fomento de Cañadón Seco. La oportuna intervención de las patrullas policiales y los servidores públicos impidió que el incidente escalara en peligrosidad sobre la cinta asfáltica.

El accidente de tránsito se desencadenó en un punto neurálgico del tránsito operacional, precisamente a la altura de las instalaciones del Pozo O-12. En ese sector, por causas que las autoridades se encuentran peritando, colisionaron un vehículo de menor porte Ford Focus y una camioneta Toyota Hilux, afectada a la flota de una firma constructora que brinda servicios en la región.

Como resultado del impacto, el automóvil Ford Focus terminó desviando su trayectoria hacia la banquina de la ruta, quedando detenido a un costado del camino con daños en su estructura.

La camioneta quedó al costado del camino. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La alarma activó de inmediato el protocolo de emergencia, desplazando al lugar a una dotación de la División Cuartel 18° de Bomberos de Cañadón Seco, cuyos efectivos procedieron en primer término al aseguramiento y acordonamiento perimetral de la zona para evitar nuevos choques por alcance ante la intensa circulación de vehículos pesados en ese horario.

En el lugar de la colisión, los bomberos inspeccionaron los habitáculos y ejecutaron la desconexión preventiva de la batería del automóvil accidentado sobre el margen del camino. Esta maniobra técnica resulta fundamental en siniestros dentro de zonas petroleras, ya que neutraliza cualquier posibilidad de chispa o cortocircuito eléctrico que pudiera desencadenar un incendio en presencia de eventuales derrames de combustible o fluidos de motor.

El operativo preventivo contó con una fluida articulación en el terreno con el personal de la Comisaría Seccional de Cañadón Seco y las autoridades de la Jefatura de Zona II de Bomberos, quienes ordenaron la circulación en el tramo afectado. Tras la revisión de rigor a los conductores y ocupantes de ambos rodados, se constató con alivio que no hubo personas lesionadas, limitándose el saldo del accidente a daños materiales en la carrocería de los vehículos.