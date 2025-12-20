Jóvenes de zona norte de Santa Cruz reciben certificación en formación para el trabajo en minería Es para quienes completaron el ciclo de Operador Minero, Tareas Generales y Vigilador en Minería que organizaron el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ).

Este sábado a las 14 horas, en la localidad de Cañadón Seco, se llevará adelante el acto de entrega de certificaciones a jóvenes de la zona norte de Santa Cruz que completaron el ciclo de formación para el mundo del trabajo en el ámbito de la minería.

La propuesta incluyó tres trayectos formativos: Operador Minero, Tareas Generales (limpieza, gastronomía y hotelería) y Vigilador en Minería, y se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), y la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ). A la iniciativa también se sumaron los sindicatos UPSAP, AOMA y UTHGRA.

El proceso de formación tuvo una duración de cuatro meses: los primeros tres destinados a la capacitación teórica y técnica, y un cuarto mes de prácticas profesionalizantes en ámbitos reales de trabajo. En el caso de los jóvenes que realizaron el curso de operador minero y vigilador, las prácticas se desarrollaron directamente en yacimientos mineros. Quienes cursaron tareas generales realizaron sus prácticas en instalaciones de la empresa Cookins, en la localidad de Perito Moreno, para los jóvenes de la zona norte, y en un hotel gastronómico de Río Gallegos para participantes de Río Gallegos, San Julián, Puerto Santa Cruz y Piedra Buena.

Esta instancia de formación apunta a fortalecer la educación de los santacruceños, mejorar la preparación para el mundo laboral, incentivar la continuidad de los estudios y profesionalizar tareas vinculadas a la actividad minera, uno de los sectores estratégicos de la provincia.

La iniciativa se enmarca además en la reciente aprobación de la Ley Provincial 90/10, que establece que la inclusión laboral en minería debe priorizar a los trabajadores santacruceños, consolidando una política pública orientada al empleo local y al desarrollo con arraigo territorial.