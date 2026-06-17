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Lo que debía ser una noche de calma y expectativa futbolera en el corazón de Santa Cruz se transformó, en un abrir y cerrar de ojos, en una escena propia de una película de acción, pero con el crudo realismo de la inseguridad que golpea a nuestra región. Minutos antes de las 21:30 horas, cuando la mayoría de los vecinos de Cañadón Seco se disponía a disfrutar del partido de la Selección Argentina, el estruendo de una ráfaga de disparos rompió la paz del barrio. En la intersección de las calles Cruz de Piedra y Loma de la Lata, una vivienda fue el blanco de un ataque feroz que, por milagro, no terminó en una tragedia.

El escenario con el que se encontró el personal policial al llegar al lugar era desolador y preocupante. Sobre la calzada, diseminadas en un trayecto de aproximadamente 50 metros, se contabilizaron al menos 12 vainas servidas de un calibre que, según las primeras pericias, sería 9 milímetros. La magnitud del ataque quedó evidenciada no solo por la cantidad de plomo disparado, sino por la trayectoria de los impactos: dos orificios de bala perforaron el portón de ingreso, uno de los cuales terminó reventando la rueda trasera de uno de los vehículos de la familia.

Uno de los orificios en la puerta de ingreso. FOTO: CANAL 2 CALETA OLIVIA

Dentro de la propiedad, la situación fue aún más dramática. Un matrimonio y su hija pequeña se encontraban en el interior cuando fueron sorprendidos por las detonaciones.

En un primer momento, el ruido fue confundido con las explosiones del escape de un vehículo, algo habitual en las calles del pueblo. Sin embargo, la crudeza de la realidad se impuso cuando la menor de edad de la familia encontró, en medio del living, un proyectil deformado que había ingresado tras atravesar un ventanal frontal. Este plomo, que cruzó el inmueble de punta a punta, pudo haber causado una desgracia irreparable si hubiera impactado en la humanidad de cualquiera de los ocupantes.

La familia afectada, oriunda de Pico Truncado, reside en la localidad desde octubre del año pasado en calidad de inquilinos. Según declararon ante el comisario Norberto Acosta, no mantienen deudas, conflictos ni inconvenientes con ninguna persona, lo que envuelve el hecho en un manto de misterio y desconcierto. “No entienden qué pudo haber pasado”, relataron las fuentes policiales a los colegas de Canal 2 Caleta Olivia, mientras los damnificados intentan asimilar el impacto emocional de saber que su hogar ya no es el refugio seguro que creían.

El perímetro realizado en las inmediaciones. FOTO: CANAL 2 CALETA OLIVIA

La investigación, que quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, busca determinar si los atacantes se movilizaban en una moto o en un vehículo. La disposición de las vainas en la calle sugiere que los disparos se efectuaron mientras el atacante estaba en movimiento o desplazándose lentamente frente a la propiedad.

El personal de Criminalística trabaja arduamente en el levantamiento de huellas de neumáticos de autos y en el análisis de las cámaras de seguridad de las viviendas linderas, que podrían haber registrado el paso de los responsables.