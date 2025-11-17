Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly atraviesan este lunes una jornada crítica marcada por un temporal de viento extremo, que obligó a las autoridades a activar una serie de medidas preventivas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían superar los 140 km/h hacia el mediodía.

El SMN informó que el área será afectada por vientos del oeste con intensidades entre 60 y 90 km/h, y ráfagas significativamente superiores. A primera hora de la mañana, la temperatura alcanzó los 15 °C y se espera una máxima de 19 °C con cielo mayormente nublado.

Ante la peligrosidad del fenómeno, el Gobierno de Chubut suspendió las clases en todas las zonas bajo alerta roja y naranja, incluyendo Comodoro y Rada Tilly. Además, se aplicaron restricciones de circulación en las rutas que conectan la región desde las 6 de la mañana, especialmente para vehículos livianos debido al riesgo de vuelcos y falta de visibilidad.

Varios servicios públicos tampoco funcionarán hoy: bancos, oficinas estatales y algunas dependencias municipales decidieron cerrar preventivamente. El transporte público también fue suspendido en Comodoro, mientras que en Rada Tilly opera con frecuencias reducidas.

Zonas bajo alerta roja:

Comodoro Rivadavia

Meseta de Escalante

Sarmiento

Sudoeste de Florentino Ameghino

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado por canales oficiales. El evento meteorológico se considera potencialmente peligroso para la población y podría extenderse hasta el martes, aunque con menor intensidad.