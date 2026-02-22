TRAS EL ESCÁNDALO POR EL INICIO DE CLASES EN CHUBUT

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escándalo que generó las denuncias de José Severiche (Secretario general de ATE Trelew) de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 en Chubut, sigue generando repercusiones. Andrés Arbeletche dejó la Secretaría de Pesca de Chubut aclarando que su salida “no se vinculó a tensiones empresariales, sino un recambio planificado” en el gabinete del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Recientemente, destacó que su gestión estuvo marcada por “temporadas récord de langostino y la excelente salud de los caladeros“.

En la última semana, La Opinión Austral precisó que fue removido de su cargo como secretario de Pesca, y la cartera quedó a cargo de quien lo secundaba, el subsecretario Diego Brandan. No obstante, continuará siendo el representante chubutense ante el Consejo Federal Pesquero (CFP).

Cómo fue el escándalo

En una de sus últimas declaraciones como integrante del gabinete del gobernador Torres se refirió a la maniobra para frenar el inicio de clases en Chubut que investiga la Justicia por presuntas coimas, señalando -ante algunos trascendidos que vinculaban empresarios del sector pesquero de la provincia- que “si esto está vinculado a la pesca, es aún peor”.

En ese escenario, el referente de CAFACH, Raúl “Tato” Cereseto se preguntó: “¿Van a estar dispuestos todos los funcionarios públicos a disculparse con el sector?”.

El empresario salió de esa manera a contrarrestar aquellas expresiones que lo relacionaban con aquél escándalo denunciado por José Severiche (Secretario general de ATE Trelew) quew habría recibido una “coima” para no permitir el normal inicio de clases en aquella provincia.