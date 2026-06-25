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El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Sergio Bohe, salió al cruce de declaraciones de funcionarios provinciales y cuestionó con dureza el cumplimiento de los anuncios realizados por el gobernador Ignacio Torres, especialmente en relación a la transferencia de tierras y a distintas obras prometidas para la ciudad.

En ese marco, el funcionario municipal sostuvo que existe una distancia entre los anuncios oficiales y los resultados concretos. “Los comodorenses ya aprendimos a distinguir entre los anuncios y la realidad. La transferencia de las tierras parece seguir el mismo camino que tantas otras promesas del gobernador: mucho discurso, muchas conferencias de prensa y muy pocos resultados concretos”, afirmó.

Bohe también recordó compromisos de infraestructura anunciados por la Provincia que, según señaló, aún no se materializaron. “Nos prometieron inversiones árabes para transformar la Ruta 37. Se habló de fondos internacionales, de proyectos históricos y de una obra estratégica para la región. La realidad es que a Comodoro no llegó absolutamente nada”, expresó.

En la misma línea, el secretario hizo referencia a otras iniciativas difundidas por el Gobierno provincial. “Después vino el anuncio del nuevo acueducto. Se presentó como una obra trascendental. Hoy no hay obra, no hay avances y no hay certezas. Más tarde ocurrió lo mismo con el Canal de la Roca”, remarcó.

Para Bohe, el balance de la gestión provincial en la ciudad está lejos de las expectativas generadas. “Después de casi dos años de gestión y muchos recursos de los vecinos puestos en publicidad, los hechos son contundentes. En Comodoro las inauguraciones provinciales pueden contarse con los dedos de una mano, siendo generosos. Mientras tanto, las grandes obras estructurales siguen siendo anuncios repetidos”, sostuvo.

El funcionario también cuestionó el tono de respuesta de algunos sectores del Gobierno provincial frente a los reclamos locales. “Existe un patrón que se repite. Cada vez que Comodoro reclama lo que considera justo, en lugar de responder con hechos aparecen las descalificaciones y las acusaciones políticas. Es una forma de evitar discutir lo verdaderamente importante: por qué tantas promesas siguen sin cumplirse”, señaló.

Finalmente, Bohe ratificó la postura del municipio de sostener los reclamos ante la Provincia. “Nosotros no vamos a dejar de reclamar lo que le corresponde a Comodoro Rivadavia. Lo hicimos con las obras, lo hacemos con los pasivos ambientales y lo haremos también con los bienes vinculados a YPF. Los vecinos esperan soluciones concretas, no nuevos anuncios ni relatos. Es tiempo de que las promesas se conviertan en obras”, concluyó.