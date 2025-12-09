Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes por la mañana, en la entrada del Municipio de Comodoro Rivadavia, se realizó la presentación oficial, al intendente, Othar Macharashvili, de la nueva unidad escalera hidroelevadora de 35 metros, adquirida por los Bomberos Voluntarios de la ciudad chubutense. El móvil, de última tecnología y procedente de Europa, constituye un avance fundamental para las intervenciones en altura dentro de la ciudad.

Al respecto, el jefe de la ciudad remarcó que “esto era algo que se necesitaba para la seguridad de la ciudad. Por supuesto esto era algo que se necesitaba porque la escalera con la que se cuenta llega hasta 15 metros y esta alcanza los 35. Para todas las acciones en altura era lo que estaba haciendo falta”.

La escalera hidráulica es de última tecnología y se eleva hasta 35 metros de altura.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que “es un móvil de máxima tecnología que se pudo traer gracias al aporte de toda la ciudadanía, el Municipio y el Concejo van a seguir acompañando.”

“Si se observa el equipamiento que tiene el servicio, se puede ver que cada vez, son más las unidades nuevas, además de la nueva base en Kilómetro 8. Todo esto se hace para y por el vecino. Ojalá tengamos que usarlo muy poco, pero es una satisfacción ver un destacamento de primera calidad”, destacó.

El intendente Othar Macharashvili junto al equipo de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia.

Felipe Di Marco: “Nos hacía falta”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Felipe Di Marco, brindó detalles técnicos del nuevo equipamiento y explicó que “empezamos a gestionarla hace unos 7 u 8 meses y hoy ya la tenemos en Comodoro. Es una unidad que nos estaba haciendo falta. Levanta hasta 35 metros de altura, permite evacuar alrededor de 20 personas, soporta 3.000 kg y cuenta con monitor y cámara térmica para detectar focos de calor en departamentos donde pueda estar produciéndose un incidente.”

Asimismo, adelantó que “el nuevo hidroelevador, que combina escalera y sistema hidráulico, se ubicará en el Cuartel Central, debido a que requiere un espacio bajo techo y galpones amplios para su conservación”.

En otro orden, Di Marco sostuvo que “tenemos que agradecer a toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Gracias a los usuarios, que mediante el pago de su energía eléctrica aportan un porcentaje y podemos traer este tipo de equipamiento. No lo traemos para nosotros, es para la comunidad”, acentuó.