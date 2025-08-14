Bruno Rondini nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, y hace ocho años se mudó a Buenos Aires para estudiar Ciencias Económicas. Sin embargo, un giro en su vida lo llevó al teatro y, desde entonces, ha trabajado en obras, publicidades y series.

Este jueves 14 de agosto, Rondini debutará en el cine nacional de alto perfil con Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat. El estreno será simultáneo en todo el país, incluyendo las salas de Comodoro Rivadavia.

Después de un año sin recibir llamados para cine o televisión, el actor fue convocado para interpretar a un ladrón en Homo Argentum. Preparó el papel durante tres días intensos, convencido de que era “una final que había que ganar”.

El rodaje se realizó de noche y le permitió compartir escena con Francella en un set de primer nivel. “Es el paso más importante de mi carrera”, aseguró.

Bruno comenzó en teatro casi por casualidad y rápidamente se profesionalizó. Participó en campañas para marcas como Movistar, Claro, ANSES y YPF -incluyendo un spot con Lionel Messi- y en series como Entre Hombres (HBO Max).

Ahora, con Homo Argentum, Rondini siente que abre una nueva etapa. Paralelamente, trabaja en el guion de su propia película, que planea protagonizar.

La presencia del actor en esta producción nacional es motivo de orgullo para su ciudad. “Mi familia fue clave, siempre me apoyaron en todo este camino. Ahora toca disfrutarlo”, dijo emocionado.