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Según indicó el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, los audios corresponden a las comunicaciones que la madre del niño mantuvo con Lorena, pareja del padre del niño, en un momento crítico de la jornada. En dichas grabaciones, la progenitora informa sobre una descompensación repentina sufrida por el menor mientras se encontraba bajo su custodia.

Cronología de los hechos

Este material ya circula como parte de la evidencia y es considerado un elemento clave por los investigadores para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el deterioro de la salud del pequeño. La justicia local busca precisar los tiempos de reacción ante la emergencia.

La difusión de estos mensajes aporta un nuevo panorama sobre las horas previas al desenlace que motivó la intervención de las autoridades policiales y judiciales de la ciudad. El análisis de las pruebas continúa bajo estricta reserva de las partes intervinientes.

“Lorena, buenos días. ¿Estás por ahí? Necesito que me llames urgente, por favor”, se escucha en uno de los audios incorporados al expediente judicial.

En otro registro, la insistencia se repite: “Lorena, por favor, es urgente. Se trata de Ángel, necesito que me llames ya”. Ambos audios forman parte de la investigación y son analizados junto a otras pruebas.

Avance de la investigación judicial

Los peritos encargados del caso evalúan la coherencia entre los audios presentados y las declaraciones testimoniales recolectadas hasta el momento. Se espera que estas pruebas permitan esclarecer la mecánica de los sucesos ocurridos en el ámbito privado.

El Ministerio Público Fiscal sigue de cerca el desarrollo de las pericias sobre los dispositivos móviles para incorporar mayor contenido a la causa. El caso mantiene la atención de la comunidad de Comodoro Rivadavia debido a la vulnerabilidad de la víctima involucrada.