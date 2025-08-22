Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un intenso operativo cerrojo desplegado por la Policía del Chubut permitió detener a un hombre que intentaba escapar hacia Santa Cruz cargando un verdadero arsenal en su vehículo. El procedimiento se desarrolló este jueves por la tarde en la localidad de Gobernador Costa, donde los efectivos lograron interceptar una camioneta Toyota Hilux que se había dado a la fuga en un control.

Todo comenzó en Epuyén, cuando la Comisaría de la Mujer realizó un allanamiento en una casilla rodante ubicada sobre la Ruta 40, en el Loteo Kritz. La diligencia, vinculada a una causa judicial, resultó infructuosa: el sospechoso ya se había marchado. Sin embargo, las pesquisas permitieron determinar que el individuo había cargado sus pertenencias en la camioneta y que se dirigía hacia el sur, con destino a la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que ante esa información, la Jefatura dispuso un amplio operativo de cerrojo coordinado entre las comisarías de Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka y Río Pico. A las 17:45, los uniformados avistaron el rodado cuando circulaba por las calles de Gobernador Costa. Al intentar detenerlo, el conductor giró en “U” para evadir el control policial e inició una maniobra de escape por arterias cercanas.

Un agente junto al rifle incautado. (FOTO: POLICÍA CHUBUT)

La fuga desató un despliegue inmediato: efectivos de la Comisaría de José de San Martín se sumaron al operativo, cerrando accesos y rastrillando el ejido urbano hasta que finalmente se logró interceptar la Hilux. Con todas las medidas de seguridad necesarias, los agentes redujeron al conductor —que viajaba solo— y requisaron el vehículo bajo directivas de la Secretaría de Seguridad de la provincia, a cargo de Silvana Vélez.

Las armas incautadas en el procedimiento. (FOTO: POLICÍA CHUBUT)

Según pudo saber este diario, el hallazgo sorprendió incluso a los investigadores: dentro de la camioneta había un estuche con una pistola Glock 34 calibre 9×19, dos cargadores vacíos, una pistolera termoformada y un arma larga calibre .270 marca Tikka equipada con mira telescópica. Además, se secuestraron 45 cartuchos calibre 9 mm y 22 cartuchos calibre .270, junto con accesorios para limpieza de armas. Todo quedó depositado en sede policial a disposición de la Justicia interviniente, mientras que el conductor fue imputado en la causa.

El episodio generó preocupación no sólo en Chubut sino también en Santa Cruz, ya que el sospechoso tenía como destino final esa provincia.

La coordinación entre las distintas comisarías resultó decisiva para evitar que el sujeto lograra cruzar de jurisdicción. En ese sentido, fuentes policiales destacaron que de haberse concretado el arribo a Santa Cruz, el hombre podría haber eludido momentáneamente la acción de la Justicia, complicando la investigación en curso.