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Este miércoles comenzó de la peor manera en Comodoro Rivadavia. En una mañana gris y con el asfalto traicionero por las lloviznas, un violento choque entre dos autos terminó con ambos vehículos ruedas para arriba en plena ruta nacional N° 3, a la altura del monumento del Cenotafio.

Lo que iba a ser un día clave para una joven que buscaba ganarse un puesto de trabajo, terminó en un tremendo susto y un traslado de urgencia al hospital. Esto se debe a que una de las accidentadas iba camino a presenciar una entrevista de trabajo.

El accidente ocurrió cerca de las 8:50 de la mañana de este día. A esa hora, la ruta todavía estaba muy húmeda por el agua que cayó durante la noche del martes primero de septiembre y las primeras horas del día.

Según los primeros datos de la policía, un Ford Focus en el que viajaban tres chicas iba por el carril izquierdo. Al parecer, el auto patinó sobre el asfalto mojado, la conductora perdió el control y se cruzó de carril, impactando de lleno contra un Fiat Palio que venía tranquilo por la derecha.

Una ambulancia llegó al sitio para asistir a las personas accidentadas.

“No me dio tiempo a nada”

En el Fiat Palio viajaba Manuel Silva junto a una amiga. Ella tenía una cita muy importante: una entrevista laboral a la que, lamentablemente por el golpe, nunca pudo llegar.

“Yo venía por el lado derecho, despacio. Yo manejo despacio y esta piba que venía del lado izquierdo… bueno, viste cómo está el pavimento, derrapó como venía y me agarró“, contó Manuel todavía conmocionado en una charla con SETA TV.

El impacto fue tan rápido y violento que no hubo forma de esquivarlo: “No me dio tiempo a nada. Cuando sentí el impacto nomás me llevó para allá“, recordó el vecino, conmocionado por lo ocurrido.

Por la fuerza del choque, ambos autos terminaron volcados a un costado del camino. Manuel pudo salir por su cuenta y, a pesar de los golpes y el shock, ayudó a su amiga a salir del rodado abriéndole la puerta.

La solidaridad de un vecino

En medio del drama, apareció la buena gente. Otro conductor que pasaba por el lugar no dudó en frenar su auto para darles una mano y acompañar a las víctimas hasta que llegaron los bomberos, las ambulancias y la policía.

Afortunadamente, y a pesar de lo impactante que se veían los autos destruidos, las personas involucradas la sacaron barata: sufrieron golpes y heridas de carácter leve, y los médicos confirmaron que estaban fuera de peligro.