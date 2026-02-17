Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno del Chubut confirmó que los incendios forestales en Puerto Patriada y en la Desembocadura El Tigre – Lago Cholila fueron declarados controlados al 100%, mientras que el foco ígneo en el Parque Nacional Los Alerces se encuentra contenido. La información oficial marca un avance clave tras semanas de intensos operativos encabezados por la Provincia junto a organismos nacionales y brigadistas de distintas jurisdicciones.

Durante las últimas horas, las tareas se concentraron en recorridas estratégicas para detectar puntos calientes y enfriarlos, con el acompañamiento permanente de camionetas, autobombas, maquinaria pesada y medios aéreos.

Según el último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, el incendio en Puerto Patriada afectó 30.677 hectáreas de arbustal, matorral, bosque implantado y bosque nativo.

El lunes 16 la zona registró una temperatura máxima de 24°C, una humedad relativa mínima del 25% y vientos predominantes del oeste con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora. En ese contexto, brigadistas de Golondrinas y Puerto Patriada recorrieron el sector de El Coihue, donde detectaron y trabajaron sobre puntos calientes mediante tareas de enfriamiento. También personal proveniente de Neuquén realizó recorridas en el sector de Daher, mientras que brigadistas de Epuyén intervinieron en la Estancia Las Golondrinas. Los medios aéreos permanecieron en stand by.

Un helicóptero con helibalde realiza descargas de agua como parte del operativo aéreo desplegado en la cordillera.

Para este martes 17 se proyectó una temperatura máxima de 18°C y una humedad mínima del 45%, con vientos variables y predominio del oeste durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Las tareas continúan enfocadas en la vigilancia y detección de posibles reactivaciones. En el operativo permanecen afectados casi 60 combatientes, junto a aviones anfibios e hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y helicópteros con helibalde.

Incendio contenido en el Parque Nacional Los Alerces

En el sector 5, Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, dentro del Parque Nacional Los Alerces , el incendio fue declarado contenido tras no registrar avance ni actividad de fuego en las cercanías del perímetro. La superficie afectada se estima en 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal, matorral y pastizal.

Personal de Base Cholila y SPLIF Bariloche fue helitransportado hacia la veranada de Sánchez Core, en zona de bosque de lenga, donde se identificaron menos puntos calientes de los previstos. En la zona de turba detrás de Eco Aldea trabajaron brigadistas de BV Cholila y de la Municipalidad de Cholila, mientras que desde Base Esquel se realizaron recorridas desde Goya hacia Villarino sin detectar nuevos focos activos. Solo persisten algunos puntos calientes dentro del bosque de lenga en cercanías del Cerro Negro, donde se interviene con herramientas manuales.

En este operativo participan alrededor de 80 combatientes, además de camiones, camionetas, maquinaria pesada y medios aéreos. Las tareas previstas dependen también de las precipitaciones registradas durante la madrugada, que podrían dificultar el acceso a determinados sectores.

Desembocadura El Tigre – Lago Cholila: incendio controlado

El incendio detectado el jueves 5 de febrero en la zona de la Desembocadura del Río Tigre, en Lago Cholila, fue declarado controlado al no observarse reactivaciones significativas dentro del perímetro afectado, estimado en 209 hectáreas de bosque nativo. El incendio en Puerto Patriada afectó 30.677 hectáreas, mientras que en el Parque Nacional Los Alerces la superficie comprometida asciende a 26.306 hectáreas.

Las recorridas y tareas de monitoreo realizadas el lunes permitieron consolidar los avances del operativo. Para este martes se mantendrá la vigilancia preventiva del sector y el seguimiento de las condiciones meteorológicas hasta que se den las condiciones necesarias para declarar la extinción definitiva.

Tras semanas de intenso combate contra el fuego en la cordillera chubutense, el balance oficial refleja una mejora sustancial en la situación, con dos incendios controlados y uno contenido, en un trabajo articulado entre la Provincia, organismos nacionales y brigadistas de distintos puntos del país.