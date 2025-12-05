Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que en breve estará enviando a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 con la intención que sea tratado en una sesión del 18 de diciembre. Irá junto a otro proyecto para modificar la Ley de Ministerios con intención de fusionar algunas áreas y achicar la estructura del Estado.

“La volatilidad política y económica de la Argentina implica que tengamos un presupuesto que pueda prever cualquier crisis a nivel nacional” sostuvo Torres y reconoció que se transita una fuerte recesión que “esperemos termine rápidamente, pero impacta muy fuerte en las arcas, no solamente de Chubut, sino de todas las provincias”, sostuvo el gobernador, este viernes, en rueda de prensa.

Habrá sesión el jueves 18 de diciembre en la Legislatura de Chubut.

Cambios en la Ley de Ministerio para menos cargos de conducción

Confirmó además el envío del proyecto para modificar la Ley de Ministerios aclarando que “no afecta a los SAP, que para los que no saben es justamente cómo se liquidan los sueldo en cada ministerio, según convenio colectivo de trabajo. Ese trabajo ya está resuelto, así que va a ser enviado en conjunto sin ningún tipo de problema”.

En cuanto a la fusión de ministerios, indicó que “hay muchas secretarías, direcciones administrativas que se solapan en sus funciones“, por lo que marcó que “teniendo un organigrama más compacto, no tienen razón de ser, e incluso entorpece mucho”. Por eso, “el objetivo, más allá del ahorro y del impacto que tiene, también es darle más agilidad a procesos que hoy todavía son lentos”.

¿Se vienen cambios en el Gabinete?

Sobre los cambios de funcionarios, fue claro al señalar que “nadie tiene garantizado el lugar”. Y agregó “todo funcionario día a día tiene que demostrar que hace las cosas bien hasta que deje de hacerlo o necesitemos otro perfil“.

Torres fue contundente al señalar que “la gente elige a un gobernador, a un intendente, en el caso que tengamos otra necesidad habrá cambios“, algo que adelantó “los estaremos dando a conocer en breve”.