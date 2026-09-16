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El Gobierno de Chubut anunció con un llamativo spot que “Algo está llegando a la ciudad…”. El video, realizado con inteligencia artificial, muestra a un grupo de pingüinos recorriendo distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires hasta llegar al Teatro Colón.

“Chubut está cada vez más cerca y este viernes 18 de septiembre lo vas a sentir en el corazón de Buenos Aires”, anticipó la publicación oficial.

La propuesta forma parte del lanzamiento de la temporada de primavera de Chubut y tendrá dos escenarios centrales durante la jornada: la Plaza del Vaticano, frente al Teatro Colón, y el Obelisco porteño.

Música chubutense frente al Teatro Colón

La primera actividad será a las 17 horas en la Plaza del Vaticano, ubicada en Viamonte y Libertad, un amplio espacio situado frente al Teatro Colón.

Allí se realizará un mapping, una técnica audiovisual que consiste en proyectar imágenes, videos y efectos de luz sobre superficies reales, como edificios, monumentos u otras estructuras, para transformarlas en pantallas dinámicas con efectos visuales y sensación de tridimensionalidad. La propuesta estará acompañada por un concierto de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio INTA de Trelew, que recientemente celebró sus 25 años de trayectoria.

La jornada continuará a las 19:30 horas en el Obelisco, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, uno de los puntos más emblemáticos de la capital argentina.

De esta manera, la provincia buscará llevar parte de su identidad cultural al centro de Buenos Aires, con una propuesta que combina música, tecnología y promoción turística.

La Orquesta del Barrio INTA, rumbo al Teatro Colón

La presentación en Buenos Aires tiene además un significado especial para los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio INTA de Trelew, que viajarán para presentarse en el Teatro Colón.

El pasado domingo 13 de septiembre se realizó en Trelew un evento público previo a la partida de la delegación. La actividad contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y del intendente de Trelew, Gerardo Merino.

Durante el encuentro, Torres destacó el valor de la trayectoria de la orquesta y la posibilidad de que sus integrantes lleguen a uno de los escenarios culturales más importantes del país.

“Es un orgullo enorme ver que esta orquesta, con todo lo que simboliza para la comunidad, llegue al Teatro Colón y que podamos mostrarle a toda la Argentina cómo se pueden formar mejores personas”, sostuvo el gobernador.

Torres también puso en valor el papel de la música y la cultura como herramientas de formación e integración, y destacó el trabajo desarrollado durante 25 años por docentes, familias y músicos.

“Tenemos algo maravilloso y queremos que se conozca: la historia de los profesores que comenzaron en la orquesta, que hoy enseñan y siguen formando mejores personas, que es lo más importante”, expresó.

La directora de la Orquesta del Barrio INTA, Mariana Navarro, resaltó el significado de alcanzar las bodas de plata y el crecimiento que tuvo el proyecto desde su creación, tanto en cantidad de integrantes como en calidad musical.

“Es muy grato poder formar parte de la orquesta y estar diciendo: ‘Cumplimos 25 años’”, señaló Navarro.