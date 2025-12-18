Chubut planea emitir un nuevo bono a 10 años con tasa del 8% tras interés de inversores en EE. UU. Paulino Caballero, presidente del Banco del Chubut, adelantó que la emisión permitirá financiar infraestructura clave y consolidar un perfil de deuda más sostenible. Destacó que el interés de inversores internacionales refleja la confianza en la provincia y sus proyectos productivos.

El Gobierno de Chubut proyecta colocar un nuevo bono en el mercado internacional con un plazo de 10 años y una tasa de interés cercana al 8%, tras mostrar un fuerte interés de inversores y bancos durante la reciente visita del gobernador Ignacio Torres a Estados Unidos.

Así lo confirmó Paulino Caballero, presidente del Banco del Chubut y asesor financiero del gobernador, en el programa Sin Hilo de Canal 12, donde evaluó los resultados de las reuniones con empresarios y representantes de la banca estadounidense. Según Caballero, la provincia está en condiciones de ofrecer mejores condiciones de pago respecto a la deuda vigente.

“La macroeconomía se está ordenando y eso va a traer inversiones a la provincia”, afirmó Caballero, destacando el interés del sector empresarial por invertir en distintas alternativas en Chubut.

El funcionario resaltó que la gestión del gobernador Torres logró reducir el peso de la deuda sobre los ingresos totales de la provincia del 93% al 33%, permitiendo salir al mercado internacional con un perfil de endeudamiento más sano y condiciones más atractivas para los inversores. “Esto nos permite financiar obras de infraestructura clave, como rutas y el acueducto de Comodoro, que impactarán directamente en el sector productivo”, subrayó.

Caballero indicó que el costo financiero actual para la provincia es bajo, comparando con recientes emisiones de bonos en Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, que alcanzaron tasas cercanas al 8,3%. En este sentido, destacó que el nuevo bono de Chubut podría colocarse alrededor del 8-8,5%, con un plazo de entre nueve y diez años y un período de gracia para el pago de capital.

“El bono tiene una estructura conocida por los inversores, y la provincia nunca tuvo antecedentes de default, lo cual es un plus para quienes inviertan”, explicó.

Autorización y monto previsto

La provincia cuenta con autorización para emitir hasta 650 millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de las ofertas que reciba en el mercado internacional. Además, la Legislatura de Chubut tratará esta semana un pedido del Gobierno para colocar hasta 170.000 millones de pesos en Letras durante 2026, como parte de un programa permanente destinado a cubrir necesidades del Estado.

Con esta estrategia, Chubut busca combinar finanzas sostenibles, apertura a inversiones internacionales y un impulso al desarrollo de infraestructura, consolidando un perfil financiero más atractivo para los mercados.