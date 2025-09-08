Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento de rutina en Trelew terminó revelando una situación de alcance interprovincial. Este domingo, efectivos de la Comisaría Primera secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por las calles de la ciudad con un pedido de secuestro activo emanado desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la hermana provincia de Chubut, se pudo saber que el hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo, cuando personal policial advirtió la presencia del vehículo sobre calle Soberanía Nacional, casi esquina Muster. Ante la sospecha, los agentes consultaron el dominio en el sistema y confirmaron que la unidad estaba bajo una orden judicial emitida por la entonces jueza de Faltas, Mariana Brandan, con jurisdicción en Río Gallegos.

A partir de esta confirmación, se desplegó un operativo de interceptación que culminó en la intersección de Howell Jones y Ramón y Cajal. Allí, la camioneta fue detenida y los ocupantes identificados, siguiendo el protocolo dispuesto para este tipo de procedimientos. La fiscal de turno, Verónica Alabart, ordenó de inmediato el secuestro del rodado y la confección de las actas correspondientes, al tiempo que se informó a la Justicia de Santa Cruz para coordinar los pasos a seguir.

La Volkswagen Amarok quedó a disposición de la causa en trámite, lo que permitirá a las autoridades judiciales determinar si estuvo vinculada a un hecho delictivo, si se trató de un robo o de alguna maniobra fraudulenta relacionada con documentación apócrifa teniendo en cuenta que la orden había sido emitida por el Juzgado de Faltas. La identidad de las personas vinculadas al procedimiento no trascendió, en resguardo de la investigación.