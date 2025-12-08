Chubut ya tiene a sus representantes para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María Tras la final del Campeonato Provincial en Cholila, Chubut confirmó a sus tres jinetes titulares y dos suplentes: el certamen “Camino a Jesús María 2026” consagró a Alberto Jara, Walter Pérez y Julio Grier como los representantes que llevarán la bandera chubutense al escenario mayor de la doma argentina.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chubut definió este fin de semana a los jinetes que representarán a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, uno de los eventos tradicionalistas más importantes del país. La final del Campeonato Provincial “Camino a Jesús María 2026” se realizó en Cholila y consagró a tres jinetes titulares y dos suplentes, quienes lograron su clasificación por puntaje acumulado a lo largo de las cinco fechas.

Los jinetes clasificados por Chubut a Jesús María

Los representantes chubutenses que viajarán al festival son:

Alberto “Beto” Jara (Tecka) – Bastos con encimera

Walter Pérez (Comodoro Rivadavia) – Gurupa surera

Julio Grier (Alto Río Senguer) – Clina limpia

Los titulares Julio Grier, Alberto “Beto” Jara y Walter Pérez

Como suplentes quedaron:

Carlos Quiróz (Alto Río Senguer)

Alex Giménez (Trelew, compitiendo por Zona 6)

Un campeonato definido en Cholila

La jornada final reunió a participantes de toda la provincia en un clima de fiesta popular. Las primeras cuatro fechas se habían desarrollado en Paso de Indios y Lago Rosario, completando así el circuito clasificatorio.

Por segundo año consecutivo, Alberto “Beto” Jara se quedó con el mayor puntaje en bastos con encimera, consolidándose como uno de los jinetes más destacados del circuito provincial.

En gurupa surera, el joven comodorense Walter Pérez logró su primera clasificación a Jesús María, tras varios años de esfuerzo recorriendo los ruedos por sus propios medios.

Finalmente, Julio Grier consiguió el puntaje más alto en clina limpia, asegurando su lugar entre los titulares.

Tanto jinetes como delegados destacaron el enorme sacrificio que demandó competir en cada sede, señalando que no contaron con acompañamiento para los traslados, lo que obligó a recorrer largas distancias de manera autogestionada. Incluso uno de los delegados debió llegar a Cholila “haciendo dedo”.

Aun así, la pasión por la doma y el compromiso de los participantes hicieron posible la finalización del campeonato y la clasificación de los representantes provinciales.